College of Arts and Sciences Dean’s List, Spring 2014

The following students in the College of Arts and Sciences earned a grade point average of 3.75 or better during the spring 2014 semester.
Bahador Aghakoochek
Monica Aguinaga
Jessica Alberts
Maria Ale
Hope Allen
Nysa Allen
Sarah Alonzo
Angelica Alvarez
Isabelle Alvarez
Gregory Amaya
Rosa Anaya
Helen Arase
Sam Arcas
Audriana Arceneaux
Raymond Aubele Jr.
Allysa Avilez
Gizel Avina
Siegfried Azarcon
Sondos Badran
Ruting Bai
Lisa Beaudoin
Michelle Bedolla
Michael Beeman
Tyler Bertao
Karlie Bettencourt
Ryanne Bible
Emily Bieker
Rachel Blair
Jacob Bogdanoff
Brittany Boiko
Jesus Bolanos
Amber Bolin
Gustavo Briseno
Brittney Britt
Altanyce Brown
Michaela Bulkley
Ian Campos
Marcela Cano
Ariel Carey
Alyssa Carroll
Brent Chamberlain
Heidi Chow
Courtney Christensen
Stephanie Chuml
Kolini Coleman
Sonia Concepcion
Sabrina Consiglio
Bryson Cosme
Nicole Cowles
Noelle Cozbar
Lauren Creiman
Ashlyn Cross
Emilee Crumrine
Nicole Crutchfield
Andrew Cruz
Kaylee Cruz
Nicole Cuadras
Katherine Cunningham
Ryan Cunningham
Jenny Cyganowski
Anna Daher
Sydney Daly-Weber
Ryan D’Angelo
Celine Dehban
Christina Delgado
Le Dinh
Cristian Dominguez
Lauren Donhoff
Sarah Doramus
Amanda Duvall
Caelin Eager
Ashton Edior
Cassandra Egan
Ruby Emery
Elizabeth Esparza
Sable Esparza
Luisa Estanga
Elizabeth Estrada
Juliana Euan
Humberto Fabian
Colin Fisk
Sara Fleischer
Tori Floyd
Philip Foes
Jennifer Formica
Steven Forns
Daniel Gaitan
Kellie Galentine
Sabrina Garcia
Sara Garcia
Gabriela Garcia Hernandez
Pablo Garnica
Alena Gassner
Alyssa Geiger
Stefanie Geiger
Jasmine George
Diana German
Serena Ghazzawi
Kassandra Gil
Brianna Giliberto-Hermann
Rebecca Gillette
Benjamin Gilmore
Gary Golden
Zachary Gomez
Jackie Gonzales
Jennifer Gonzales-Romero
Diana Gonzalez
Viviana Gonzalez
Alejandra Gonzalez Jimenez
Natalie Goss
Aarin Gowan
Lauren Gregory
Ashley Griffin
Alyssa Guerrero
Alison Gunby
Nikolas Gutierrez
Rafael Gutierrez
Margaret Ha
Katherine Hall
Leana Hardgrave
Hallett Hargrave
Brittany Harris
Caiti Helsper
Briana Heredia
Liana Hernandez
Kelly Herrman
Christina Hilalian
Liala Hilo
Ashley Hoffman
Ashley Holguin
Natalie Holland
Kaitlin Hollingsworth
Cassie Holloway
Samantha Horn
HaoNan Huang
Hayley Hulin
Elaine Huynh
Shannon Irwin
Jennifer Jackson
Erum Jaffrey
Daniela Jaimes
Elizabeth Janetzke
Emily Jardel
Sarah Jefferis
Rozalyn Jennings
Amanda Jessie
Trisha Jipaiol
Bradlee Johnson
Kelsey Jon
Kassandra Jones
Nataly Kalbakji
Mourhaf Karam
Paolo Kespradit
Zvart Keyan
Jordan Klomp
Abby Knight
Alona Kohls
William Krickl
Natalie Kubes
Emmanuel Lagumbay
Ariana Lamb
Yamile Landrian
Parker Langdon
Emily Lau
Jordan Lee
Sharon Lee
D’nae Lewis
Sheri Lilie
Hunter Linekin
Elisabeth Loera
Tanner Long
Melanie Loon
Adrianna Lopez
Juan Lopez
Erin Lucero
Lila Luna
Brittany Machado
Liam Machado
Kaitlin Madden
Natalie Madrigal
Ryan Malloy
Jared Manke
Alejandra Marquez
Gabriela Marquez
Sarah Marriott
Alyssa Martinez
Dominique Matthews
Timothy May
Samantha Mazella
Alyssa McClure
Jillian McDonough
Kelsie McRae
Adrianna Medina
Maryanne Mendoza
Polina Meshkova
Ashlee Meyer
Alice Miller
Stephanie Miramontez
Jasmin Miranda
William Monte
Christian Moore
Riki Murakami
Molly Murphy
Dynasty Nakatani
Vanessa Navarro
Wesley Neher
Kira Nelson
Brianna Nemback
Larissa Nobles
Angelia Northam
Ashley Nunez
Lacey Oana
Manuel Ochoa
Andrew Okimura
Barron Omega
Edgar Ortiz
Faye Osburn
Lindsey Oyama
Delanie Pacheco
Daniela Pamfilie
Selena Pasillas
Mariela Patron
Monique Payne
Valerie Payne
Evan Peacock
Anayeli Perez
Dylan Peruti
Yareiry Pineda
Julia Pinsak
Kyle Porter
Julian Prado
Marina Puente
Stephanie Quinonez
Nancy Ramirez
Traci Ramirez
Ryan Ramos
Jessica Reyes
Steve Reyes
Lauren Reynosa
Jessamine Rodil
Melanie Rodriguez
Nicole Rodriguez
Patrick Rodriguez
Persephonie Romero
Mia Roseboro
Alina Rozwadowska
Elen Safaryan
Matthew Sakiyama
Olga Saldivar
Fiorella Saldonid
Jonathon Salinas
Kimberly Sanchez
Scott Sanchez
Marina Sanchez-Cardenas
Alexis Santana
Emma Saturday
Kiara Sautia
Kristen Savko
Kelby Scharmann
Meagan Schuler
Megan Sears
Trevor Sebastian
Sahar Shahidi
Nigol Shahinian
Brandon Shulkin
Will Silberman
Madison Simons
Corey Smee
Tayler Sniffen
Amber Solgat
Gigi Soriano
Megan Soucy
Travis Sparks
Megan Sperry
Brett Stephan
Brandelyn Storms
Josiah Sukumaran
Ski’Lar Swalley
Alison Takagaki
Heather Taylor
Francesca Terzano
Yanee Theinpeng
Monica Thompson
Alysse Thummel
Meeghan Tirtasaputra
German Tiscareno
Siri Tjorhom
Candace Toogood
Bryan Torres
Kelvin Torres
Yanet Urciaga
Briana Valdez
Tanya Valle
Johnny Vallejo
Ivonne Vallin
Lauren Van Lul
Eden Vasquez
Danielle Vela
Tanya Velazquez
Cintia Ventura
Alexander Verdugo
Roxanna Verduzco
Edgar Villa-Chavez
David Vorobyov
Mikayla Voxen
Cole Wagner
Megan Wammack
Tiffany Wang
Shaiasia Wannamaker
Jaime Weaver
Michelle Webb
Jennifer Wheeler
Kerri-AnneNico Whiting
Douglas Wiitala
Ericka Williams
Timothy Woo
Alexis Wood
Heather Woodmansee
Aaron Yamada
Carlos Yanes
Lai Ling Yeung
Xinjie Yin
Danielle Zamora
Valerie Zavala
Zhanpeng Zeng
Nianchen Zhang
Nanor Zinzalian
Keep this going please, great job!