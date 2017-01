Arts and Sciences Dean’s List, Fall 2014

The following students in the College of Arts and Sciences earned a grade point average of 3.75 or better during the fall 2014 semester.

Roger Adame

Haley Adams

Alejandra Aguilar

Araceli Aguirre

Emily Aguirre

Alyssa Ahn

Rocio Alaniz

Hope Allen

Nysa Allen

Sarah Alonzo

Isabelle Alvarez

Gregory Amaya

Nicole Ambrose

Rebecca Andreano

Feliz Arana

Reem Aranki

Helen Arase

Audriana Arceneaux

Kathleen Arellano

Raymond Aubele Jr.

Stephanie Avalos

Allysa Avilez

Kevin Awad

Sebastian Ayala

Alaia Azarcon

Sondos Badran

Brianne Bagwell

Stephanie Ball

Brigette Barradas

Melissa Barraza

Richard Barreto

Sarah Barthel

Hannah Bauer

Marissa Bautista

Desmond Bermudez

Tyler Bertao

Jessica Bias

Ryanne Bible

Emily Bieker

Brianna Bishop

Jacob Bogdanoff

Taylor Bolanos

Amber Bolin

Janice Brabec

Rocky Bragg

Gustavo Briseno

Brittney Britt

Rebecca Brown

Alexander Brunner

Yaning Bu

Michaela Bulkley

Nathanael Burchardt

Jasmine Bush

Jacqueline Bustos

Angelyn Caldwell

Abril Camarena

Stephanie Campuzano

Alexa Canchola

Marcela Cano

Alyssa Carroll

Matthew Caselli

Marissa Castaneda

Amy Ceballos

Brent Chamberlain

Sarah Chang

Emily Cherpin

Gabriella Chikhani

Janae Chinn

Kayla Chism

Heidi Chow

Courtney Christensen

Hunter Cole

Francisco Contreras

Evelyn Coria

Bryson Cosme

Miguel Covarrubias

Nicole Cowles

Teresa Crum

Lauren Crumbaker

Emilee Crumrine

Ryan Cunningham

Natalin Daldalian

Sydney Daly-Weber

Jenna Damon

Evelyn Danwing

Sierra Dasher

Taylor Davis

Jeffrey de Hart

Agaly De Jesus

Diana Dealtan

Celine Dehban

Morgan Delaney

Christina Delgado

Makai DeNeve-Arnam

Benjamin Deuson

Marcanthoni Diaz

Melissa Diaz

Le Dinh

Einar Dipp Oller

Taylor Distelrath

Zvonko Dojcinovic

Valerie Dominguez

Taro Doone

Ky Dorsey

Jonathan Doughty

Tyanna Douglas

Theo Doyle

Katrina Duarte

Sabrina Duff

Amanda Duvall

Ashton Edior

Joseph Eggers

Emily Elvoid

Jamie Engle

Maria Esparza

Juliana Euan

Matthew Farah

Lynnae Faith Faustino

Erica Felder

Colin Fisk

Daniel Flores

Tori Floyd

Jennifer Formica

Nicole Francia

Alexander Freitas

Ivania Gagliano

Jahi Gains

Daniel Gaitan

Kellie Galentine

Fidel Galindo

Gregory Gallegos

Nicole Galvez

Sara Garcia

Cassandra Garcia

Stephanie Garcia

Gabriela Garcia Hernandez

Candace Garlow

Alena Gassner

Kristelle Louis Gatchalian

Serena Ghazzawi

Brianna Giliberto-Hermann

Rebecca Gillette

Camille Gloster

Jackie Gonzales

Rebekah Gonzales

Diana Gonzalez

Elvia Gonzalez

Alejandra Gonzalez Jimenez

Guadalupe Gonzalez Jimenez

McKenna Gooden

Aarin Gowan

Kelsey Graham

Brooke Grasso

Ashley Griffin

Alicia Guadarrama

Lindsey Guerra

Alyssa Guerrero

Kirsi Gulati

Cinthia Gutierrez

Elena Gutierrez

Miguel Gutierrez

Mary Hanna

Hallett Hargrave

Tyler Harrison

Chandler Heath

Vincent Hebble

Mary Hebert

Gabriela Hernandez

Esmeralda Hernandez

Jessica Hernandez

Jezyca Hernandez

Christina Hilalian

Michael Hill

Priscilla Ho

Kayla Hockman

Ashley Hoffman

Ryan Holguin

Natalie Holland

Amanda Hollingsworth

Cassie Holloway

Frederick Horowitz

Hagop Housbian

HaoNan Huang

Viken Huening

Ashlyn Hulin

Kirsten Hurd

Elaine Huynh

Sandra Hwang

Francisco Iniguez

Rebecca Ireland

Shannon Irwin

Natalie Jabson

Jennifer Jackson

Erum Jaffrey

Shahin Jahanvash

Daniela Jaimes

Sarah Jefferis

Christian Jimenez

Sarah Jimenez

Trisha Jipaiol

Ashley Johnson

Kelsey Jon

Megan Juarez

Carrie Kado

Mourhaf Karam

Melissa Katherman

Wayne Keller

Mret Khine

Courtney Kirchgater

Jordan Klomp

Abby Knight

Alona Kohls

Sean Komendat

Mathieu Koontz

Jacqueline Kusterer

Ariana Lamb

Emily Lau

Hieu Le

Sharon Lee

Jordan Lee

Catalina Lee Kim

Raylene Leon

Alejandra Leyva

Bin Li

Gilbert Lopez

Adrianna Lopez

Catalina Lopez

Kaitlyn Lopez

Mark Lopez

Stephany Lopez

Stephanie Lopez-Ruvalcaba

Teresa Love

Erin Lucero

Gabriel Lumas

Monauar Lutfi

Lauren Ly

Brittany Machado

Liam Machado

Kaitlin Madden

Natalie Madrigal

Ryan Malloy

Darian Manago

Alyssa Maragh

Jasmine Marchbanks-Owens

Sean Marley

Alejandra Marquez

William Marsh

Sydney Marshall

Alyssa Martinez

Dominique Matthews

Samantha Mazella

Jillian McDonough

Kelsie McRae

Jasmyn McWells

Andrew Medina

Nadia Mendez

Lexa Merlo

Polina Meshkova

Ashlee Meyer

Alice Miller

Julian Mininsohn

Stephanie Miramontez

Carissa Miranda

Jasmin Miranda

Steven Moles

Katherine Monday

Braelyn Montgomery

Ashley Moore

DeVonte Moore

Steven Morales

Chelsey Morrison

Kheanna Mosley

Andrea Mujica

Marisa Munoz

Riki Murakami

Alejandra Murillo

Gina Nadaya

Dynasty Nakatani

Dania Nasri

Jessica Nattrass

Frank Nava

Alyssa Navarro

Brianna Nemback

Jordan Nesbit

Shelly Nishimura

Angelia Northam

Lacey Oana

Vanessa Oceguera

Andrew Okimura

Amanda Orion

Anthony Ortega

Elizabeth Ortiz

Edgar Ortiz

Faye Osburn

Melissa Oseguera

Jacqueline Owenby

Lindsey Oyama

Danelle Paige

Caitlin Pallotta

Jacob Parga

Mariela Patron

Annette Paulson

Jacob Pavlovics

Monique Payne-Cardona

Evan Peacock

Keanna Pedroza

Max Pennington

Corey Perez

Jesseca Perez

Krista Perrin

Dylan Peruti

Holly Phillips

Devon Photias

Erika Pichardo

Jacqueline Pimentel

Christian Pina

Christopher Pinto

McKinley Pollock

Kyle Porter

James Powell

Julian Prado

Lisa Quezada

Emily Ramirez

Nancy Ramirez

Ryan Ramos

Samantha Reed

Matthew Reinbolz

Giovanna Reis

Emmamargarit Reyes

Jessica Reza

Jessica Rivera

Paola Rivera

Sean Robinson

Enrique Rocha

Jessamine Rodil

Cynthia Rodriguez

Melanie Rodriguez

Nicole Rodriguez

Victor Rodriguez

Persephonie Romero

Katie Rosenthal

Stephen Rought

Adrianna Sainz

Matthew Sakiyama

Fiorella Saldonid

Salvador Salinas

Marc Salomon

Nicholas Sanchez

Robert Sanchez

Marina Sanchez-Cardenas

Allison SanGiacomo

Steven Santana

Emma Saturday

Kelby Scharmann

Brandon Schneider

Meagan Schuler

Taylor Schulze

Cassidy Schweiger

Trevor Sebastian

Katrina Sevilla

Sahar Shahidi

Rattan Sharma

Esther Sican

Autumn Simon

Kathryn Simonelli

Gustav Sjobeck

Jasmin Smith

Megan Soucy

Jason Souriolle

Nikole Spencer

Megan Sperry

Katherine Stark

Allison Staumont

Ross Steinberg

Kennedy Stillwell

Ski’Lar Swalley

Alison Takagaki

Heather Taylor

Francesca Terzano

Jennifer Thai

Jeremy Thatcher

Taylor Thatcher

Monica Thompson

Meeghan Tirtasaputra

German Tiscareno

Dina Tominna

Nahiely Torres

Devin Trott

Nicole Turner

Rebeca Urena

Anthony Valdez

Ivonne Vallin

Katelyn Van Leir

Melody Vance

Nicolette VanLigten

Eden Vasquez

Danielle Vela

Tanya Velazquez

Michelle Veluz

Gregory Veron

Allison Vick

Kayla Vickers

Alma Vidal

Brian Villagrana

Justin Villarreal

Caitlin Villegas

Mikayla Voxen

Danielle Vukovich

Allissa Wahl

Megan Wammack

Shaiasia Wannamaker

Allison Wehner

Jennifer Wheeler

Alexandra Wiersma

Jasmine Williams

Kaila Williams

Stacia Wilson

Lyndsey Wong

Heather Woodmansee

Victoria Wyatt

Danielle Zamora

Amy Zamora

Zhanpeng Zeng

Ruohan Zhao